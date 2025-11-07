ETV Bharat / entertainment

'ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ': ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜ

ಸಂಯೋಜಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಹಾಡು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಇಳಯರಾಜ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

composer Ilayaraja
ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಇಳಯರಾಜ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಈ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಲೀಗಲ್​​ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಅವರ ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.

''ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸಂಯೋಜಕರ ಪರ ವಕೀಲರು ಗುರುವಾರದಂದು ಚೆನ್ನೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಇಲಮೈ ಇಧೋ ಇಧೋ, ಓಥ ರೂಪಾಯುಮ್ ತರೀನ್, ಎನ್ ಜೋಡಿ ಮಂಜ ಕುರುವಿ' ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು.

ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್, ಸೋನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾಡುಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೋನಿ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ದಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್.ಸೆಂಥಿಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರೆದುರು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಯೋಜಕ ಇಳಯರಾಜ ಪರ ಹಾಜರಾದ ವಕೀಲರು, ಹಾಡಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೋನಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಳಯರಾಜ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಡುಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೋನಿಯಿಂದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ

ಕಾಪಿರೈಟ್​ ಆ್ಯಕ್ಟ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಡುಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹಾಡನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಇಳಯರಾಜ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು.

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ವಕೀಲ ಟಿ.ವಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಇಳಯರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ: 'ನಮ್ಮ‌‌‌‌ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿ' ಎಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಎಲ್ಲರ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾ. ಎನ್.ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

TAGGED:

GOOD BAD UGLY SONG CONTROVERSY
ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಇಳಯರಾಜ
ಇಳಯರಾಜ ಕಾಪಿರೈಟ್​ ವಿವಾದ
ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್​ ಅಗ್ಲಿ
COMPOSER ILAYARAJA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ಗಗನಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ: ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್

"ಸರ್​.. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್​ ಕೇರ್​ನ ರಹಸ್ಯವೇನು"? ಹರ್ಲಿನ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ

ಕೊರಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ: ಇದು ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕದ ಕಥೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.