ETV Bharat / entertainment

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 6 ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚೌಧರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವು!

ಹಿರಿಯ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

RB Choudary passed away
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್​ಬಿ ಚೌಧರಿ ಸಾವು (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 6, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ (R.B.Choudary) ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೂಂತಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ: ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ದಶಕಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ.

Thalapathy Vijay Film Shahjahan
ಶಹಜಹಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Photo: Film Poster)

ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ: ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. "ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗೋಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಭೀರಕವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು" ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖೋಜಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Thalapathy Vijay in Love Today
ಲವ್​ ಟುಡೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Photo: Film Poster)

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು: ರತನ್‌ಲಾಲ್ ಭಾಗ್‌ಚಂದ್ ಚೌಧರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆರ್.ಬಿ. ಚೌಧರಿ, ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಕ್ಕು, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು 1980ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

Thalapathy Vijay In Jilla
ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Photo: Film Poster)

ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್ 'ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಸ್ಥಾಪನೆ: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಪುದು ವಸಂತಂ (1990) ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್ 'ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿತು.

ಬರೋಬ್ಬರಿ 44 ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 44 ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಲಾಂಚ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Thalapathy Vijay Starrer Thullatha Manamum Thullum
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)

ವಿಜಯ್ ಸ್ಟಾರ್​​ಡಮ್​ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಆರ್ ​ಬಿ ಚೌಧರಿಯವರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಪೈಕಿ, ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸುವುದೂ ಒಂದು. ವಿಜಯ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ, ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಮಾತನ್ನಾಗಿಸಿತು.

ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

  1. ಪೂವೆ ಉನಕ್ಕಗ (1996): ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 270 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು, ಅವರನ್ನು ಓರ್ವ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕ ನಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
  2. ಲವ್ ಟುಡೆ (1997): ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಲವರ್​ ಬಾಯ್​ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
  3. ಥುಲ್ಲಥ ಮನಮುಂ ಥುಳ್ಳಂ (1999): ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
  4. ಶಹಜಹಾನ್ (2001): ನಗರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ.
  5. ತಿರುಪಾಚಿ (2005): ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇಮೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಚಿತ್ರವು ಅವರನ್ನು ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
  6. ಜಿಲ್ಲಾ (2014): ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​​ ಎಂಟರ್​ಟೈನರ್. ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತದ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.

ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟನಿಂದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ವರೆಗಿನ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಚೌಧರಿ ಸ್ವತಃ "ಮಾಸ್ ಹೀರೋ" ಆಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆ ಯೋಜನೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ': ವಿಜಯ್​ ಗೆಲುವಿಗೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ

TAGGED:

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್​ಬಿ ಚೌಧರಿ ನಿಧನ
ಆರ್​ಬಿ ಚೌಧರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಆರ್​ಬಿ ಚೌಧರಿ ಯಾರು
PRODUCER RB CHOUDARY DEATH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.