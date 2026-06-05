'ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ': ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
ಉದ್ಯಮಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ. ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 5:02 PM IST
ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರೋದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರೀಗ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಏಕೆ ಅಂಬರೀಶ್, ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. 1980-90ರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ನಾಟಕದ ನಟನೆಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಅಂತಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾದೆಡೆಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿತು.
ಮೊದಲು ಕಾಮಿಡಿ ನಟ ಆಗೋಣ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗವರು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟೂಮ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ರು. ಆಗ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಕೊಲೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂತಾ ಕಥೆಯ ಒನ್ ಲೈನ್ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಂದು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಕುಣಿಗಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ರು. ಹಿರಿಯ ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರ ಚಿ.ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಎರಡು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ರು. ವ್ಯಾಸರಾಯ್ ಒಂದು ಹಾಡು, ರಂಗ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಬರೀಶ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು.
ಆಗ ನಾನು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನೆ. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಬೇಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ವಿನಯ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಹೇಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಸದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ?
ನಾನು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 105 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಇದು ಅವರ 106ನೇ ಚಿತ್ರ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ.
ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುರಭಿ ಫಿಲಂಸ್ ಅಡಿ ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದು, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಜೆ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
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