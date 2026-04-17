79ನೇ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರರ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21'
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಸಿನಿಮಾ 'ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಡಿ ಕೇನ್ಸ್ 2026'ರ 'ಮಾರ್ಚ್ ಡು ಫಿಲ್ಮ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 17, 2026 at 4:00 PM IST
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21'. 22ರ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ, ಜರೀನಾ ವಹಾಬ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಅಜಿತ್ ಶಿಧಾಯೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಬೆಹ್ಲ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 79ನೇ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಮಾರ್ಶೆ ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (Marché du Film, Festival de Cannes 2026) ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ 12 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಪಶ್ಚಿಮ, ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಪುಣೆ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ-ನೋಯ್ಡಾ, ಲಕ್ನೋ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ.
22 ವರ್ಷದ ಲೇಖಕಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ lARDSI ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಮೌನ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡೆ. ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಶೇಖರ್ ಬರೆದು ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರಾ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ-ಕರ್ತವ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮಗನ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಮೇ 16, 2026ರಂದು ಪಲೈಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಕೇನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2026ರ ಮಾರ್ಶೆ ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಕಥೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ದೆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತ ಶಕ್ತಿ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ. ಕೇನ್ಸ್ 2026'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮರೆಗುಳಿತನದಿಂದ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪಾಲಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಗಳು ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸ. 'ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರಿಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಾಯಕ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ (Alzheimer's disease) ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, "ರೋಗಿಗಿಂತ ಅವರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ" ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಬರಹ.
ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಕಥೆಗೆ, 22ರ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಸಂಗೀತವಿದ್ದು, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರಿಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಆಲಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಲಿ ಅವರ ಹಮಾರಾ ಮೂವಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಂಡಿ ವಿಸಿಕ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.