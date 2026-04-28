ETV Bharat / entertainment

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್​ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರರ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ

22ರ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ (Photo: Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಆಲ್ಝೈಮರ್' ರೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಮೌನ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 22 ವರ್ಷದ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21'. ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಲ್ಝೈಮರ್ ರೋಗಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆದಾರರ ಕಾಣದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ.

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ 79ನೇ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಮಾರ್ಶೆ ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (Marché du Film, Festival de Cannes 2026) ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೇನ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೇ 16ರಂದು ಕೇನ್ಸ್‌ನ ಪಲೈಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಝರೀನಾ ವಹಾಬ್, ಅಜಿತ್ ಶಿಧಾಯೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಬೆಹ್ಲ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮರೆಗುಳಿತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕುವ ಮಗನ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ಭಾಗವಾಗುವುದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯು ಪ್ರೀತಿ, ನೆನಪು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೈಜ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೈಕೆದಾರರು ಹೊರುವ ಮೌನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಬಹಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವಾಸ್ತವಿಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯು ಗಡಿಮೀರಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಈ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಅನುಭವಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಆಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಟ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ (Photo: ANI)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21': ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ

''ಕಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆ, ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 79ನೇ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರರ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21'

ವಿಸಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಎಫ್‌ಎಂಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾರಾಮೂವಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಮೇ 22, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

TAGGED:

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ
SEPTEMBER 21 MOVIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.