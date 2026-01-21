ETV Bharat / entertainment

ಸುದೀಪ್ ಶಿಷ್ಯನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏಳುಮಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಾಯಕಿ

'ಏಳುಮಲೆ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿರುವ 'ಮಹಾನಟಿ' ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Priyanka Achar
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ (Photo: ETV Bharat)
'ಏಳುಮಲೆ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಅವರೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಮಹಾನಟಿ' ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜನ್ಮದಿನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್‌, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆಡಿಷನ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಮಹಾನಟಿ'ಯ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಚೆಲುವು, ನಟನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಜನವರಿ 20ರಂದು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಗೌರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ, ''ಇದು ಅವರೇ! ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್. ಇಂದು ನಾವು ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಿ'' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್​ ಕ್ಯೂಟಿ, 'ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್​ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆಲ್​ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್​, ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಶನ್ಸ್​​ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್​ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿರಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ನ, ವಿಕ್ಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೋ-ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ದುಡಿದಿರುವ ಕಿರಣ್ ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಕಿರಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ಕಿರಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೀರೋ ಇಂಟ್ರುಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ‌ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಗೌರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ತಾರಾಬಳಗ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ‌ ಪರಿಚಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿದೆ.

ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ 'ಏಳುಮಲೆ' ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ - ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಭಾಗದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ರಾಣಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 5ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

