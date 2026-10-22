62 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೇ ಸೀರೆ, 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್: ಸುದೀಪ್ ತಾಯಿಯ ಮದುವೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 5:01 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 5:06 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜೆ.ಪಿ ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ದಿ.ಸರೋಜ ಸಂಜೀವ್ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸುದೀಪ್ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಕಟ್ಟಿದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರದ್ದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ 2001ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ದಂಪತಿ 2004ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದೀಗ 25 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್, ''ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೈಹಿಡಿದು ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕುಟುಂಬದವರ ನಡುವೆ, ನಾನು ನನ್ನ ದಿವಂಗತ ಅತ್ತೆಯವರ ಮದುವೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನ ದಿವಂಗತ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯನ್ನೂ ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅಪಾರ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸೀರೆಯ ಪ್ರತೀ ಪದರದಲ್ಲೂ, ಆ ಬಳೆಯ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಪಾಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಾಯನವಿದ್ದಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಧುರ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ, ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ... ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಪ್ರಖರವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಿಶಾಲ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾ ಮೂಲತಃ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದವರು. 2000ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸುದೀಪ್ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
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ಈ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಿಯಾ ಆಪ್ತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
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