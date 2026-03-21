ETV Bharat / entertainment

ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

prime-minister-narendra-modi
ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ (ಎಡಬದಿ) ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat , ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 21, 2026 at 4:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದೆ ಇರೋ ಪಾತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪರಭಾಷೆಯ ಮಂದಿಗೂ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೇಳುಗರ ಮನಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ‌ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರೇ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.

ಅಣ್ಣಾವ್ರು ನಾಟಕ, ಪೌರಾಣಿಕ, ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಬಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರ 1970ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಗತ್ಜನನಿ ಮಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯು ಆಕೆಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿದೆ’ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಸಾರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಡನ್ನು ಪಿ. ಲೀಲಾ, ಎಸ್​. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ. ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಜಯಂತಿ, ಭಾರತಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಸದ್ಯ ಮೋದಿಯವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

PRIME MINISTER NARENDRA MODI
RAJKUMAR
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
BENGALURU
MODI SHARED A KANNADA SONG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.