'ಯುಗದ ಧ್ವನಿ': ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಸಂತಾಪ

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಕಾಲಾತೀತ ಧ್ವನಿ, ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PRESIDENT MURMU, PM MODI AND OTHER LEADERS PAY RICH TRIBUTES TO ASHA BHOSLE
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ.
Published : April 12, 2026 at 5:11 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಆಶಾರನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಗಾಯಕಿ, ಯುಗದ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವರ ನಿಧನವು ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಯುಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ಅವರ ಮಧುರ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಿಧನವು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ: ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಜಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯಾಣವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಗಾಯನದ ಸಾಕಾರರೂಪ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇವಲ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಭಾವನೆಗಳ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಂಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​​ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕಿಯ ನಿಧನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಗಲಿದ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪವಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಶೋಕ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಗಾಯಕಿ. ಅನೇಕ ಬಂಗಾಳಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಬಂಗಾ ಬಿಭೂಷಣ' ವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇರುವ ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು" ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಕೂಡ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಾಧಾರಣ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪದ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಶಮೀಮಾ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪಗಳು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ದುಃಖದ ಕ್ಷಣ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆ, ಮಂಗೇಶ್ಕರ್​​ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೇವೆ-ಲತಾ ದೀದಿ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆವು. ಇಂದು ನಾವು ಆಶಾ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

