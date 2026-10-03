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'3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿತ್ತು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು': 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Premada Oorali Director Manoj Kumar Interview
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 3:15 PM IST

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ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸಬರ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲೀಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾವಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡುಗರನ್ನು ಭಾವುಕರಾಗಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು? ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು? ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಿವೆಯೇ? ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಾ?

''ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಬೇರುಗಳಿರುವ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು'' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೀಗ ಜನರ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಿದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು?

''ನಾವು ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಆಟೋಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಾವೇ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Audience watching the 'Premaada Ourali'
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ​ತಂದೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಟ-ನಟಿಯರ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಕಥೆ ಎಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೂ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರೇ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಭಿನಯಿಸಿಲ್ಲ, ತಾವು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಆಡಿಷನ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು'' ಎಂದರು.

Rangayana Raghu
ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಇತ್ತು?

''ಅಕ್ಷಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಳಿಸುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಲೊಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿವು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Director Manoj Kumar
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ಭರವಸೆ ಇತ್ತಾ?

''ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸಬರ ತಂಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಥೆ, ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರಾಜ್ ಕಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

Manoj Kumar with Shiva Rajkumar
ಶಿವಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿತನ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

''ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಥೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೆಂದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್​ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿ‌ನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಚಿತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Director Manoj Kumar Interview
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯೇ?

''ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ನಟರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್.

ಇದೊಂದು ಸರಳ, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.

Premada Oorali movie look
ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ (Photo: ETV Bharat)

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ನಾಯಕ ಶ್ರೀರಾಮ್, ನಾಯಕಿಯರಾದ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಚಿತ್ರದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ, ರಾಜ್‌ಕಾಂತ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

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TAGGED:

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್​ ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ
MANOJ KUMAR

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