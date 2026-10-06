ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 60 ಶೋ, 10 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ: ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಯ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ
Premada Oorali: ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 11:33 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' 2026ರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 20.44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಪ್ರೇಮದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ! ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಈಗ ದೇಶದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2026ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ! ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನದಂದು ಕೇವಲ 60 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೇಕಡ 28ರಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಜನರ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡಿದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಚಿತ್ರದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತು.
ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 11ನೇ ದಿನ 3.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ತನ್ನ 4,116 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ 20.44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
11 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 20.44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 17.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|ಮೊದಲ ದಿನ
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|ಎರಡನೇ ದಿನ
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|ಮುರನೇ ದಿನ
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|ಐದನೇ ದಿನ
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|ಆರನೇ ದಿನ
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|ಏಳನೇ ದಿನ
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|ಎಂಟನೇ ದಿನ
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|ಹತ್ತನೇ ದಿನ
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|ಒಟ್ಟು
|20.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|17.57 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4,116
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ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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