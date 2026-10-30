130 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ: 35 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ
Premada Oorali Collection: ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 128.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 1:27 PM IST
ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥಾಹಂದರ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 128.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 35ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 5ನೇ ಗುರುವಾರದಂದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 34ನೇ ದಿನ 1.28 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಈ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ.
35 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 128.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 124.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 106.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಆತುರಪಡದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಹೌದು, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಪ್ರತೀ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಶೋ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿತು.
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|1.
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|2.
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|3.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|4.
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|5.
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|6.
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|7.
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|8.
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|9.
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|10.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|11.
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|12.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|13.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|14.
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|15.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|16.
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|17.
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|18.
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|19.
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|20.
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,372
|ಶೇ.52.0
|21.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|945
|ಶೇ.58.0
|22.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|861
|ಶೇ.53.0
|23.
|4.86 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|908
|ಶೇ.67.0
|24.
|5.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.79.0
|25.
|3.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|925
|ಶೇ.57.0
|26.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.72.0
|27.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|946
|ಶೇ.77.0
|28.
|3.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|931
|ಶೇ.52.0
|29.
|2.46 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|766
|ಶೇ.43.0
|30.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|823
|ಶೇ.57.0
|31.
|4.40 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|851
|ಶೇ.69.0
|32.
|2.63 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|833
|ಶೇ.44.0
|33.
|1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|843
|ಶೇ.28.0
|34.
|1.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|839
|ಶೇ.23.0
|35.
|1.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|841
|ಶೇ.19.0
|ಒಟ್ಟು
|124.74 ಕೋಟಿ ರೂ.
|106.72 ಕೋಟಿ ರೂ.
|27,699
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ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
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