'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೀರಿಸಿದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ': ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಂ.1 ಸಿನಿಮಾ!
ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ನವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 111.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 11:46 AM IST
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' 2026ರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿದಾಟಿದ್ದು, ಇದೀಗ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಹೌದು, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 2026ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಕನ್ನಡ (ಗಮನಕ್ಕೆ: ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ) ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 26ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ದಾಖಲೆ ಮೀರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರವೀಗ ದೇಶೀಯವಾಗಿ 107.97 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 111.07 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 92.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ 63.11 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2026ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ (ನಂಬರ್ ಒನ್) ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ: ಅದಾಗ್ಯೂ, 2026ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ (ಒಟ್ಟಾರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 342.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 342.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 298.51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್:250.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 43.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 28ನೇ ದಿನದಂದು 3.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು 5.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 111.07 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 111.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 107.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 92.37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|1.
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|2.
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|3.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|4.
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|5.
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|6.
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|7.
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|8.
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|9.
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|10.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|11.
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|12.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|13.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|14.
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|15.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|16.
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|17.
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|18.
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|19.
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|20.
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,372
|ಶೇ.52.0
|21.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|945
|ಶೇ.58.0
|22.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|861
|ಶೇ.53.0
|23.
|4.86 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|908
|ಶೇ.67.0
|24.
|5.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.79.0
|25.
|3.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|925
|ಶೇ.57.0
|26.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.72.0
|27.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|946
|ಶೇ.77.0
|28.
|3.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|931
|ಶೇ.52.0
|ಒಟ್ಟು
|107.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|92.37 ಕೋಟಿ ರೂ.
|21,903
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ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಿನಿಮಾ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 29ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಹುತೇಕರ ಕಣ್ಣು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ.
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