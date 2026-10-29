ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ - ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ: 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿತಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಿತ್ತು?
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 122.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 127.34 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 1:56 PM IST
ಕಥೆ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರರಿಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದರ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಾಬೀತಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರವೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 125 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಬಂದ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ 2025ರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವೇ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸಾಲಿಗೀಗ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿಯೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು? ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
50 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ - ಇದೀಗ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ದಾಖಲೆ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸದಾ ಸರಳ, ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತ್ಯಾಗಮಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾಯಕನೊಂದಿಗಿನ ಸಾಧಾರಣ ಚಿತ್ರವು ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾಂತಾರವು ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದೀಗ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸ್ವಂತ ಬದುಕಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಸುವ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
2025 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವದು. ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಈ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿ (ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ), ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ 6.28 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರವು 23.60 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿತಾದರೂ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ತನ್ನ ಥ್ರಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 122.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಒಟ್ಟು 127.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
|ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಲಿಕೆ
|ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ
|ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ
|ಮೊದಲ ವಾರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|6.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|23.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಎರಡನೇ ವಾರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|27.91 ಕೋಟಿ ರೂ.
|32.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಮೂರನೇ ವಾರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|42.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|26.35 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|31.86 ಕೋಟಿ ರೂ.
|12.45 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ನಂತರ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬಂದವು. ಉತ್ತಮ ಮಜರಂಜನಾ ಕಥೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಸ್ತೃತ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು-ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೇ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಂಡ ಹೊಸಬರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕರುನಾಡಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? ಕರುನಾಡಿನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಆಡುಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಲವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವರಗಳು ಕಥೆಯನ್ನು ನೈಜವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಹಾಸ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದ ಈ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಚಿತ್ರದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರದ ಬದಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವು. ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 70 ಇದ್ದದ್ದು, 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 340ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇದುವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೇ?.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿಗೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾಗಿದ್ದ ಸವಲತ್ತುಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಬಳ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರತಂಡವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳೇ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರವು ಭಾವನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದುವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವತಃ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾದರ್ ನಾಗಣ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾಗಣ್ಣ ತನ್ನ ಮಗ ಸಂತುವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ರೈತನನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಮಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಅಂಥ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರದ 34 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್:
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 127.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 123.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 105.87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
(ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ).
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್:
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 122.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 107.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 92.33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 15.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
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