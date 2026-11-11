ಗಣೇಶ್, ಯಶ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ?: ಟ್ರೋಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರುಚಿ ಯಶ್ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ನಾಯಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 4:09 PM IST
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'. 2026ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವೇ ಸಾಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ರು. ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವರು ತಿರುಚಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿರುಚಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ನಟನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರೀಗ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಹೆಚ್ಎಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ನಾನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವದು. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ 5 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಟರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ನನ್ನಂಥ ಬೇರೆ ನಟರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಂದು ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇ (ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು) ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವಮ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೆರೆಸಿದ್ದೀರ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೆಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿರುಚಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ?'' ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಬೇಸರ, ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯಿತೋ ಆ ಕೂಡಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಶ್ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತು. ಇಬ್ಬರ ಕಾಲ, ಸಾಧನೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಬೇರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗೌರವ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೈಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಅನ್ನೋದು ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
47 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 137.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 134.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
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ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
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