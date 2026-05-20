ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಪತ್ನಿ
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 1:56 PM IST
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 43ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶೇಷ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಹಯೋಗದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಳೆದ ತಡರಾತ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ, ತಡರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಂಡುಬಂತು.
Likitha Reddy, wife of Prashanth Neel, chanting "Jai NTR" along with fans 🔥🔥
The energy and madness around #Dragon is simply unreal!
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂತು. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ನಯಾ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಿಖಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರು "ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್" ಲೈವ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ದೃಶ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಿಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಉನ್ಮಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಗ್ಲಿಂಪ್ ಮುಗಿದ ಕ್ಷಣ, ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ "ಜೈ ಎನ್ಟಿಆರ್" ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು.
NTR Mass 🔥 #NTRNeel
ಲಿಖಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡಾ ಈ ಮಾಸ್ ಮೇನಿಯಾವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಈ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಂದಮೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್, ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ವೈ.ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕೊಸರಾಜು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಲಾರ್ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. 2027ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
