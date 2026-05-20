ಥಿಯೇಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಪತ್ನಿ

ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಅವರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಪತ್ನಿ (Screen-grab from Dragon Glimpse, X Post)
Published : May 20, 2026 at 1:56 PM IST

ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 43ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'​ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶೇಷ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಸಹಯೋಗದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಳೆದ ತಡರಾತ್ರಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ, ತಡರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಂಡುಬಂತು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್​​ ಅನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂತು. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ನ ನಯಾ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಿಖಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರು "ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್" ಲೈವ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ದೃಶ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಿಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಉನ್ಮಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಗ್ಲಿಂಪ್ ಮುಗಿದ ಕ್ಷಣ, ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ "ಜೈ ಎನ್​ಟಿಆರ್" ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು.

ಲಿಖಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡಾ ಈ ಮಾಸ್ ಮೇನಿಯಾವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಈ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಂದಮೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್, ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ವೈ.ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕೊಸರಾಜು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಲಾರ್​ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. 2027ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಪ್ಯಾನ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

