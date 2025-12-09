ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪುತ್ರ ಅಖಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ: ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 10:55 AM IST
ಟಾಲಿವುಡ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸದ್ಯ 'ಲೆನಿನ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿನರೋ ಭಾಗ್ಯಮು ವಿಷ್ಣುಕಥಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುರಳಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಬ್ಬೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ ಎದ್ದಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಅಖಿಲ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಭೇಟಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನೀಲ್ - ಅಖಿಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಹೈ- ಆಕ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಥೆ, ಸಾಹಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಯಿತು.
Buzz is that #AkkineniAkhil is reportedly in talks with an associate of director #PrashanthNeel for his next film after #Lenin.— Madhuri Daksha (@MadhuriDaksha) December 7, 2025
Recently, Prashanth Neel and Akhil also met at #JrNTR’s residence.#Dragon pic.twitter.com/lUff5wWKLB
ಅಖಿಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಲವರು ಅಖಿಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಕೇವಲ ಊಹೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಖಿಲ್ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಮೀಟ್ಗಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆನಿನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ, ಸಮಯವನ್ನು ಲೆನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅಖಿಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲೆನಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಲೆನಿನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಮಾಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.