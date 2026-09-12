ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸೋಲಿಸಲು ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಸಹೋದರ ಪ್ರಣಯ್!
ಇತ್ತೀಚಿನ 'ರೋಮಾಂಚಕಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಣಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 'ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಷ್ಟಗಳು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 1:57 PM IST
ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರಣಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಣಯ್ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿತ್ರವಾದ 'ರೋಮಾಂಚಕಂ'ಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸವಾಲು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಣಯ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತಮ್ಮ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಈ ತೆಲುಗು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸಹೋದರ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಣಯ್ ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಕೊಲ್ಲಲು" ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಅವರ ರೋಮಾಂಚಕಂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರೋದು ಅವರನ್ನು ಹತಾಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
"ಅವರು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ನೋಡೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ (ವಿಮರ್ಶಕರ) ಕೆಲಸ "ಸುಲಭ" ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಕಷ್ಟ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೋಮಾಂಚಕಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಂತ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅನಂತಿಕಾ ಸನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಡನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಚಿತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಜೆನ್ ಝಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
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ಇನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜೊತೆಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಮೂಲ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ನಂತರ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ್ರು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 5, 2027ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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'ರಾಮಾ ರಾಮಾ ರೇ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 2016ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.