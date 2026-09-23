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'ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ': 7 ಜನರ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ; 'ಬೆಟಾಲಿಯನ್' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಸಂಪನ್ನ

ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಟಾಲಿಯನ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್​​ನ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

'Battalion' Film Team
'ಬೆಟಾಲಿಯನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 3:30 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ‌. ಇದೀಗ ಏಳು ಜನ ಹುಡುಗರ ಸ್ನೇಹ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಟಾಲಿಯನ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೂದೂರು ಆರಂಭ ಫಲಕ ತೋರಿದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು.

'Battalion' Film Team
'ಬೆಟಾಲಿಯನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲಂಬೋದರ ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೆ.‌ ಇದು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ. ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಎಂದರೆ ಏಳು ಹುಡುಗರ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಎಮೋಷನಲ್, ಫ್ರೆಂಡ್​ಶಿಪ್​ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗರ ಕಿತ್ತಾಟದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಪೋಸ್ಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮನೆ ಆ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಸ್​ ವಾಸವಿರುವ ಜಾಗ. ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಹನ್, ಮಹಾನಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಂಶಿ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಡುಗಳು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'Battalion' Film Team
'ಬೆಟಾಲಿಯನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೂದೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿದ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ ಮಹಾನ್ ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅದು ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗಿನ ಜನರೇಶನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೋರಂಜನೆ ಎಂದರೆ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 6-8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ, ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರು.

ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದು ಕಥೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಪ್ಪಿದೆ. ಲೋಕಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

'Battalion' Film Team
ಬೆಟಾಲಿಯನ್' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ (ETV Bharat)

ಯುವನಟ ಆಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ದೇವಸಸ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಸಂತು ಎಂಬ ಪಾತ್ರ. ಇದು 18 - 20 ವರ್ಷದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್​ನ ಹುಡುಗರ ಕಥೆ. ಈಗೋ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ ಎಂದರು.

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'Battalion' Film Team
'ಬೆಟಾಲಿಯನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ನಾಯಕಿ ವಂಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕಥೆಯಿದು. ಈ ಹುಡುಗರ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕುತೂಹಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ಅಜಯ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಆಕಾಶ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್.ಬೂದೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡು, ಕಾರ್ಕಳ, ಗೋವಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

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TAGGED:

ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ
ಪ್ರಮೋದ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
KANNADA BATTALION FILM

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