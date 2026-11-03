ರಿಷಬ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆ? ಹೇಗಿದೆ ಶೆಟ್ರ ನಂಟು? ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು?
Pramod Shetty Interview: ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 1:04 PM IST
ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಹೀರೋ, ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು, ರಿಕ್ಕಿ... ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಟ, ಖಳನಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೀಗ ಹಲವು ಚಿತ್ರತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶೆಟ್ರು, 'NH 66' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಮನೋರಂಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿವೆ? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ? ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇವೆ?
''ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕಾರಣ. ಸದ್ಯ, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ NH 66 ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ (ನವೆಂಬರ್ 27) ತೆರೆಗಾಣಲಿವೆ. ಬಳಿಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೌಸ್ತುಭ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
''ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಜೀ ವಾಹಿನಿಯ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅರಸಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀ ವಾಹಿನಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗಾಗಲೇ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂತು. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಟಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಡಿ ರೋಮಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂದಿಯ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾ?
''ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಕಥೆ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನವಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರೇ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೊಂದು ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ್ದು....'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹನುಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ, ನಿಜವೇ?
''ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರ?
''ನನಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಡೆಗಿನ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದವನಾದ್ದರಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರಲಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50-60 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂತರ ನಮಗೆ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ (ರಂಗಭೂಮಿ) ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಟ ನಟಿಯರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರಬಹುದು, ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಕೊಡುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸದ್ಯ ಅದರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯೆಂದು ನೋಡುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?
''ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೀರೋ ಆಗಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಹಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಮಾರು ಕಥೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾತ್ರ, ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ.... ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸದ್ಯ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ NH 66 ಸಿನಿಮಾ ಓರ್ವ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಥೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾತ್ರದ್ದೇ 2-3 ಕಥೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟಾವ್ರೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಫೈನಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ಸುಮಾರು ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರುವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆವು. ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆಯೂ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆವು. ಇಬ್ಬರೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರುವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಇಂಪ್ರೋವೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ, ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಖಳನಟನ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಅಂತಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ?
''ನಟನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ಬೇಡ, ಈ ಪಾತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತಂದೆಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಥಾಸಂಗಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 60ರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟವೇ. ಇಂಥದ್ದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರಹದ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಕನಸು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರೂ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ?
''ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಜರುಗಿತು. ಆಗ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇನ್ನೂ, ನವರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಜೋರು. ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆವು. ರಿಷಬ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಹೇಗೆ?
''ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಿಂದಲೇ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋವ್ರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ರಿಷಬ್ ಅವರಿಗೊಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆಯೇ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು?
''ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದಾಗ, ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ಕಥೆ ಬರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಟೋನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರುವಾಗಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಟೋನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ?
''ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಲ್ವಾ?'' ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಟಾಲಿಯನ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಲೋಕಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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