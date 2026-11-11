ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ 8 ಬ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್: ಇದೀಗ ವಾರಣಾಸಿ ಸುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ!
''ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 5:31 PM IST
ಮುಂಬರುವ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ 8 ಬಾರಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ (ಬ್ಯಾನ್) ಒಳಗಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪದೇ ಪದೆ ಕೇಳಿಬರುವ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ (boycott calls) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ತಾವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ 'ಎಕ್ಸ್' ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಕರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೇ ಕಂಡಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಡುವೆ, 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಹಣ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರ? ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ದೃಶ್ಯಂ 3 ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಯಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ, ಅವರು ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಾನೋರ್ವ ನಟ. ನಾನೀಗ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲೀಗ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ನಟನೊಂದಿಗೆ ತಮಗಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಆ ನಟ ನಟಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಏಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಇಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದೇ ಶೋನಲ್ಲಿ, ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ 8 ನಿಷೇಧಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರೂಪಕರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸುಂದರ ವಿಷಯವಲ್ಲವೇ? ಇಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು - ಇದೇ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ನಾನೇನಾದರೂ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದೇನೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯೇ? ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಲಿಸುವವರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ 2008ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಟ ಇವರೇ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇವರು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಬಾರಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಲ್ಸಾ', 'ಕಾಂತ್ರಿ' ಮತ್ತು 'ಪರುಗು' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡಾ ಇವರ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರು ತೋರುವ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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