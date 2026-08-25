ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆ.1ರಂದು ಫ್ರೀಡಂಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಚಲೋ ಹೋರಾಟ: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆ. 1 ರಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 5:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 43 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೋಟರ್ಸ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೆ.1ರಂದು ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಚಲೋ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸದೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೆ.1ರಂದು ನಗರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಚಲೋ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಎಸ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷಬೇಧ ಮರೆತು ಮತದಾರರ ಪರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ್ನು ಆಂದೋಲನ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡದೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಏಕಾಏಕಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತದಾರರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡದೆ ಬಿಎಲ್ ಒಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಏಕಾಏಕಿ 1.07 ಕೋಟಿ ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 67 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಮತದಾರರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 27 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 30 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.
ಇಡೀ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲೋಪದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ- ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1.07 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ 65 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕರಡುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಫಾರ್ಮ್ ನಮೂನೆ 8 ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಜುಲೈ 17ರಂದು ಬಿಎಲ್ಒ ಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಇಡೀ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲೋಪದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಸಹಾಯಕತೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವಿದೆ. 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಎಸ್ಐಆರ್ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕದ ತಟ್ಟಲಿದ್ದೇವೆ. ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
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