ವಾರಣಾಸಿ: ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ ಶಿವಭಕ್ತ'ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್: ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಿಂದಿಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೀಗ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಹಾ ಶಿವಭಕ್ತ'ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 17, 2026 at 12:36 PM IST
ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಿಂದಿಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಹಾ ಶಿವಭಕ್ತ'ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ತಾರೆ, "ನಾನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ದೃಶ್ಯಂ 3ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಾ ಶಿವಭಕ್ತ" ಎಂದರು. ನಟನ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಶಿವಭಕ್ತನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ರೋಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಟ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027. ವಾರಣಾಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡಾ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಪೌರಾಣಿಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ರುದ್ರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎದುರಾಳಿ ಕುಂಭನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರಾಮನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದಿ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, "ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾರಣಾಸಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತರರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಬದಲಿಗೆ ಅನೇಕ ನಟರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕಡು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್, ಮಹರ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸರಿಲೇರು ನೀಕೆವ್ವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, "ಮಹಾ ಶಿವ ಭಕ್ತ" ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ: ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 23ರ ಯುವಕ; ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿ ಹೋರಾಟ
ಇನ್ನು, ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, "ಹಿಂದಿಯ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವಿದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. (ಹೌದು, ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ)" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.