ಹಿಂದಿ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 11, 2026 at 10:36 AM IST
ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಿಂದಿಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮಂಗಳವಾರ, ನಟ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ವೈರಲ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್: "ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವಿದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. (ಹೌದು, ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ)" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿಂದಿ ನಟ ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗತ್ ಪಾಠಕ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪಾಠಕ್, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ನಾವು ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೀಗ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ದೃಶ್ಯಂ 3 ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗತ್ ಪಾಠಕ್ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಂ 3 ಮೇಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಮೂಲ "ದೃಶ್ಯಂ" (ಮಲಯಾಳಂ) ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ನಂತರ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಆಯಿತು. ರೀಮೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀಮೇಕ್ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯಂ (2014), ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ ಪಾಪನಾಸಂ (2015), ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯಂ (2015) ಮತ್ತು ಸಿನ್ಹಳದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ಆಂಥೋನಿ ನಟಿಸಿದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಾಯ (2017) ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯಂ 3'ಯ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.