ಹಿಂದಿ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್​

ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Prakash Raj
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ (ANI)
Published : February 11, 2026 at 10:36 AM IST

ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಿಂದಿಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮಂಗಳವಾರ, ನಟ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ವೈರಲ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.

ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್​ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್: "ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವಿದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. (ಹೌದು, ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ)" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಬಿಗ್​​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನಿಂದ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿಂದಿ ನಟ ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗತ್ ಪಾಠಕ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪಾಠಕ್, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

"ನಾವು ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೀಗ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ದೃಶ್ಯಂ 3 ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನ ಸೈನಿಂಗ್​ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗತ್ ಪಾಠಕ್ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಂ 3 ಮೇಕರ್ಸ್​​ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್​​ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ ಕೇವಲ ಸಾಬೂನಲ್ಲ; ಭಾವನೆ, ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಮಧುರ ನೆನಪು: ತಮನ್ನಾ

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವೀರ ಕಂಬಳ'ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ

2013ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಮೂಲ "ದೃಶ್ಯಂ" (ಮಲಯಾಳಂ) ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ನಂತರ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್​ ಆಯಿತು. ರೀಮೇಕ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆಯ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀಮೇಕ್​ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯಂ (2014), ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ ಪಾಪನಾಸಂ (2015), ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವ​​ಗನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯಂ (2015) ಮತ್ತು ಸಿನ್ಹಳದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ಆಂಥೋನಿ ನಟಿಸಿದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಾಯ (2017) ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯಂ 3'ಯ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.​

