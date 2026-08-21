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'ರಾವಣ ಪಾತ್ರದ ಧ್ವನಿ ತಂದೆಯದ್ದಲ್ಲ, ಯಶ್​ರದ್ದೇ': ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ, ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​​ ಹೀಗಿದೆ

'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್​​​​ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾವಣ ಘರ್ಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಧ್ವನಿ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಸ್ವತಃ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Yash As Ravana
ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ (Screen-grab from Ramayana Trailer)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 11:00 AM IST

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ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಜುಲೈ 30ರಂದು ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. 4 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ದಂಗಲ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಭವ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ವಿವರ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಯಶ್​​ ಅವರ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘರ್ಜನೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. 2-3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಆ ಸೀನ್​​​​ ಯಶ್​ ಔರಾವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್​​ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೀನ್​​ ವೈರಲ್​ ಮಾಡಿ, ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಯ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗೆ ಪುತ್ರ, ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​​ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದನಿ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಬಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯ್ತು. ''ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಯಶ್​ ಅವರಿಗೂ ಕಾಲ್​ ಮಾಡಿದೆ. ತಂದೆ ಕೂಡಾ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಶ್​, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಸರ್​​. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು'' ಅಂತಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ನಟ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ಸೀತಾದೇವಿಯಾಗಿ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ ಅವರನ್ನು ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಕೇಯಿಯಾಗಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಶೂರ್ಪನಖಿಯಾಗಿ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜ ದಶರಥನಾಗಿ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರ ನೋಟವನ್ನೂ ಟ್ರೇಲರ್​ ತೋರಿಸಿದೆ. ರಾಮನ ವನವಾಸ ಮತ್ತು ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಸಂಚು, ಸೀತಾಹರಣದವರೆಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರ ಪೈಕಿ, ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫೇವರೆಟ್​​​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್​​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಿಗ್​​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಯಶ್, DNEG ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೃಹತ್​​ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮೂಡಿಬರಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.

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ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಗಮನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮೇಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

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DEVARAJ VOICE TO RAVANA ROLE
ಯಶ್​ ರಾವಣ ಧ್ವನಿ
ದೇವರಾಜ್​ ಧ್ವನಿ
ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​​​
YASH AS RAVANA

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