'ರಾವಣ ಪಾತ್ರದ ಧ್ವನಿ ತಂದೆಯದ್ದಲ್ಲ, ಯಶ್ರದ್ದೇ': ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ
'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾವಣ ಘರ್ಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಧ್ವನಿ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಸ್ವತಃ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 11:00 AM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಜುಲೈ 30ರಂದು ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. 4 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಭವ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ವಿವರ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘರ್ಜನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. 2-3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಆ ಸೀನ್ ಯಶ್ ಔರಾವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೀನ್ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ, ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಯ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗೆ ಪುತ್ರ, ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದನಿ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The biggest goosebumps moment in the #RamayanaTrailer? #Yash as #Ravana. 🔥— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 30, 2026
The intensity in his eyes, the commanding aura and the sheer dominance on screen make for an unforgettable first impression.pic.twitter.com/dHx46wyXcF
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಬಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯ್ತು. ''ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಯಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಂದೆ ಕೂಡಾ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಶ್, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು'' ಅಂತಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ಸೀತಾದೇವಿಯಾಗಿ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಕೇಯಿಯಾಗಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಶೂರ್ಪನಖಿಯಾಗಿ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜ ದಶರಥನಾಗಿ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರ ನೋಟವನ್ನೂ ಟ್ರೇಲರ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ರಾಮನ ವನವಾಸ ಮತ್ತು ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಸಂಚು, ಸೀತಾಹರಣದವರೆಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರ ಪೈಕಿ, ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫೇವರೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಯಶ್, DNEG ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮೂಡಿಬರಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
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ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಗಮನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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