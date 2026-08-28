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ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​​, ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಕರಾವಳಿ'

ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಕರಾವಳಿ' ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು.

Karavali movie entered OTT
ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 'ಕರಾವಳಿ' (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 2:41 PM IST

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​ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ 'ಕಂಬಳ'ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ವೇಗ... ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಂಬಳ! ಇದು ಕೇವಲ ಓಟವಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೋರಾಟ! "ಕರಾವಳಿ" ಈಗ ಕನ್ನಡ Zee 5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಕಂಬಳದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.​ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪದಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸುರಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಥ್ ನೀಡಿವೆ.

ಕಂಬಳ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥಾಹಂದರ: ​ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡು, ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರದೇ, ಜನರ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

​ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ನೈಜ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಕಂಬಳದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು zee5 ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

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ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ. ಕಂಬಳದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವುದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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​ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಕರಾವಳಿ' ಪ್ರಸಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು Zee5 ತಿಳಿಸಿದೆ. 190ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ zee5, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

TAGGED:

ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿ
ಗುರುದತ್​ ಗಾಣಿಗ
ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ
KARAVALI OTT

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