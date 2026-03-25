ETV Bharat / entertainment

'ರಾಮರಸ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಗುರು ಸಿದ್ಧ'ನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್: ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತನ ಲುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, 'ರಾಮರಸ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಗುರು ಸಿದ್ಧ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Prajwal Devaraj as 'Guru Siddha' in 'Ramarasa'
'ರಾಮರಸ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಗುರು ಸಿದ್ಧ'ನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಝೀ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವೀಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೈಥಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮರಸ' ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಜಾಹುಲಿ' ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಟ್ಟ, ಮೈತ್ರಿ ಖ್ಯಾತಿಯ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಂ. ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ನೋಟ ರಿವೀಲ್​ ಆಗಿದೆ.

'ರಾಮರಸ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಗುರು ಸಿದ್ಧ'ನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ (Photo: ETV Bharat)

'ರಾಮರಸ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ 'ಗುರು ಸಿದ್ಧ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲೆಮಾರಿ ಪರಂಪರೆಯಾದ 'ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧ' ಸಮುದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 'ಸ್ಮಶಾನ ನಿವಾಸಿಗಳು' ಅಥವಾ 'ಪವಾಡ ಪುರುಷರು' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧ'ರು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು. ಸಿದ್ದರು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ನಗು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು 'ರಾಮರಸ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ರಾಮರಸ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ (Photo: ETV Bharat)

ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಂ ಆರ್ಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಎಂ. ಗಿರಿರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್, ಶರಣ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಹೆಬ್ಬಾ ಪಟೇಲ್, ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ, ವೈಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್(ಕೆಕೆ) ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ, ಭರತ್ ಬಿ.ಜೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹೊಸ್ಮನೆ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಲೆ, ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್, ಮುರುಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಿಟ್ಟು ಅವರ ಸಂಕಲನ ಇದೆ.

'ಗುರು ಸಿದ್ಧ'ನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ (Photo: ETV Bharat)

ರಾಮರಸ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ನೂತನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.

ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕರಾವಳಿ'ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್​ ಅನೌನ್ಸ್​​​ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಮರಸ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಗುರು ಸಿದ್ಧ'ನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ (Photo: ETV Bharat)

TAGGED:

ಕನ್ನಡ ರಾಮರಸ ಸಿನಿಮಾ
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ರಾಮರಸ ಸಿನಿಮಾ
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಗುರು ಸಿದ್ಧ ಪಾತ್ರ
PRAJWAL DEVARAJ UPCOMING MOVIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.