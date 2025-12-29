ETV Bharat / entertainment

ಪ್ರಭಾಸ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್'​​ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್

ಪ್ರಭಾಸ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ​​ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್​​ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಟ್ರೇಲರ್ 2.0 ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ತಯಾರಕರು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ ಅದರ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿ 9, 2026 ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 3 ನಿಮಿಷ 11 ಸೆಕೆಂಡುಗಳುಳ್ಳ ಚಿತ್ರದ 2ನೇ ಟ್ರೇಲರ್, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್​ ಎಂಟರ್​​ಟೈನಿಂಗ್​​ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಡ್ಯುಯಲ್​ ರೋಲ್​​ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್. ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಯೂತ್​ಫುಲ್​ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ, ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜೋಕರ್​ ಮೇಕಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿವೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಈ ವರ್ಷನ್​ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿರದ ಅವತಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್​, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ. ಅದನ್ನು ಮಾರುತಿ ಅವರು ಪೆನ್​ನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ ಗನ್‌ನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಖತ್​ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಬಯಸುವ 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್' ಶೈಲಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮನರಂಜನೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ, ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರೆದರೋ, ಮಷಿನ್ ಗನ್‌ನಿಂದ ಬರೆದರೋ, ನಾನವರ ಅಭಿಮಾನಿ: ಪ್ರಭಾಸ್

ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಜಿ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 9ರಂದು ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

