ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 29, 2025 at 4:54 PM IST
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ರಿಲೀಸ್ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಟ್ರೇಲರ್ 2.0 ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ತಯಾರಕರು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಅದರ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿ 9, 2026 ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 3 ನಿಮಿಷ 11 ಸೆಕೆಂಡುಗಳುಳ್ಳ ಚಿತ್ರದ 2ನೇ ಟ್ರೇಲರ್, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್. ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ, ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನ ಕೊನೆಯ ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜೋಕರ್ ಮೇಕಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿವೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಈ ವರ್ಷನ್ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿರದ ಅವತಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ. ಅದನ್ನು ಮಾರುತಿ ಅವರು ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ ಗನ್ನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಖತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಬಯಸುವ 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್' ಶೈಲಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮನರಂಜನೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ, ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರೆದರೋ, ಮಷಿನ್ ಗನ್ನಿಂದ ಬರೆದರೋ, ನಾನವರ ಅಭಿಮಾನಿ: ಪ್ರಭಾಸ್
ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಜಿ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 9ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.