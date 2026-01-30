ETV Bharat / entertainment

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ಗೆ​​ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್: ಪ್ರಭಾಸ್​ 'ಫೌಜಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ಫೌಜಿ' ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Fauzi Release Date Locked
'ಫೌಜಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 11:41 AM IST

2 Min Read
ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, 'ಫೌಜಿ' ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು.

'ಫೌಜಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖೇನ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಟಿ-ಸೀರಿಸ್, ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೌಜಿ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಯಾರಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೇ ಫೌಜಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಇಮಾನ್ವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಯಪ್ರದಾ ಮತ್ತು ಭಾನು ಚಂದರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಫೌಜಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಚಟರ್ಜಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ವಿಶಾಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಅನಿಲ್ ವಿಲಾಸ್ ಜಾಧವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೋಟಗಿರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಚಿತ್ರದ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ, ಶೀತಲ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನ್​​, ಆರ್‌ಸಿ ಕಮಲಾ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾಸ್​​​ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್​' ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್​​' ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದುರು ಹಾಜರಾದ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಅನಿಮಲ್​, ಅರ್ಜುನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್​' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 5, 2027ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ನಟಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

