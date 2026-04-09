'ಧುರಂಧರ್ 2' ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 9, 2026 at 12:34 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ತೆರೆಕಂಡು 3 ವಾರಗಳಾದರೂ ಚಿತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಲೇಟ್ನೈಟ್ ಶೋಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
#Prabhas and @imvangasandeep watched #DhurandharTheRevenge at @AlluCinemas ,kokapet . pic.twitter.com/zfofK6n5SN— Prabhas Trends (@TrendsPrabhas) April 9, 2026
ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಶೋ ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಫೋಟೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸಲು ಮುಂದಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿವೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕರ ಈ ನಡೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
#Prabhas watching #DhurandharTheRevenge in @AlluCinemas#prabhas #Dhurandhar2TheRevenge 🔥🥵 pic.twitter.com/mlfA9tVHGT— Prabhas Official (@PBTeamOffcial) April 9, 2026
'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಕಪಲ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,041 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, 1,650 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯ, ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ "ಸ್ಪಿರಿಟ್" ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, ಅನಿಮಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.