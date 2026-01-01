ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್'ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶೇಕ್: ಅನಿಮಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ ಮೂವಿ
ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್, ಡೇಂಜರೆಸ್ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲುಕ್ನದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಪೈಸ್ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್'ನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಗಾ, "ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಜಾನುಬಾಹುಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, "ನೀವು ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಸನ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬರಿಮೈ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಾಕಿ ರಾ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ನಟನ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಗರೇಟ್ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸುತ್ತಿರುವ ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಇದ್ದು, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್, ಬೀಜ್ ಕಲರ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ ನೋಟವೂ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳುವಂತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋವು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಕಥಾಹಂದರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ನ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "2026 ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್, "ರಾಜ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಾಗ್ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು, 'ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಡುಗಿಸುವಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, "ರಣ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ವಂಗಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಚನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಅನ್ನು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪ್ತಿ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿವೆ.