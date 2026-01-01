ETV Bharat / entertainment

ಪ್ರಭಾಸ್​​ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್'ಗೆ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​​ ಶೇಕ್​​: ಅನಿಮಲ್​​ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್​​ ಮೂವಿ

ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್​​​ ಲುಕ್​​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಲುಕ್​​ ಅನ್ನು ಪವರ್​ಫುಲ್​​​, ಡೇಂಜರೆಸ್​ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Prabhas Spirit First Look
ಪ್ರಭಾಸ್​​ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್'​ ಲುಕ್​ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 1, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಬಿಗ್​ ಸರ್ಪೈಸ್​​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ನಲ್ಲೀಗ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್​​​ ಲುಕ್​ನದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಪೈಸ್​​​ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್‌'ನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಗಾ, "ಇಂಡಿಯನ್​ ಸಿನಿಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಜಾನುಬಾಹುಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, "ನೀವು ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಸನ್​ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸ್​​ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬರಿಮೈ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್​​ ಹಾಕಿ ರಾ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿದ್ದು, ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ನಟನ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಗರೇಟ್​ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸುತ್ತಿರುವ ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಇದ್ದು, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್​ ಬ್ಯಾಂಗಲ್​, ಬೀಜ್ ಕಲರ್​ ಔಟ್​ಫಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ ನೋಟವೂ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳುವಂತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋವು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಕಥಾಹಂದರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ನ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "2026 ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್, "ರಾಜ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಾಗ್​ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು, 'ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಡುಗಿಸುವಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ To ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್​, ಜನ ನಾಯಗನ್​: ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, "ರಣ್​​ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬ್ರೇಕ್​​ಫಾಸ್ಟ್​ಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷನ್​​ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದಾದಾ ಯಾರ್​ ಗೊತ್ತಾ' ಹಾಡು ನನಗಿಷ್ಟ, ಬೇರೆಯವರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು ಸುದೀಪ್​: ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂದರ್ಶನ

ವಂಗಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಚನ್​ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಅನ್ನು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪ್ತಿ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಭಾಸ್​​ ಸ್ಪಿರಿಟ್​ ಲುಕ್​
ಸ್ಪಿರಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
PRABHAS INTENSE FIRST LOOK
SANDEEP REDDY VANGA
SPIRIT MOVIE UPDATE

