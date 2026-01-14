5ನೇ ದಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತಾದರೂ, 5ನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 1:45 PM IST
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಸಂಚಲನ ಅಲ್ಪಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು.
ಮೌರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಗುರುವಾರದ ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್ಸ್ನಿಂದ ತೆಲುಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದಲೇ 9.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 53.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ತೆಲುಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 47 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿಯಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ದಿನ 112 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ತೆಲುಗು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 20.65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದರೆ, ಹಿಂದಿ ಗಳಿಕೆ 5.1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 3ನೇ ದಿನ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 19.1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಶೇ.26ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.
ಇನ್ನೂ ಸೋಮವಾರ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಎದುರಿಸಿತು. 4ನೇ ದಿನದಂದು, ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ 6.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ಗಳಿಕೆಗೆ ತೆಲುಗು 4.98 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿದರೆ, ಹಿಂದಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಚೆಲುವೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್?
ಈ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 5ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 4.85 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ವಾರದ ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ, ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ನ ಒಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 119.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 201 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು': ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸುನಿತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಜಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ತಾರಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.