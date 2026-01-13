ETV Bharat / entertainment

ಮೊದಲ ದಿನ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ

100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ನೂರು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಒಂದಂಕಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.

The Raja Saab Collection
ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಸಾಧಾರಣ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ವಾರದ ದಿನದಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 6.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಧುರಂಧರ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

4 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 114.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) 137 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 168.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್​​​ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್​​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9.15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನ, ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಭಾರತದ 53.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಹುಪಾಲು ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ.

ಎರಡನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಹೌದು, ಶನಿವಾರದಂದು 26 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕುಸಿದಿದೆ.

3ನೇ ದಿನವೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರವಾದರೂ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 19.1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​​​ 112 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಒಂದು ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಪ್ರಭಾಸ್​ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
THE RAJA SAAB COLLECTION

