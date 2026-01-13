ಮೊದಲ ದಿನ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ
100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ನೂರು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಒಂದಂಕಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 13, 2026 at 1:04 PM IST
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಸಾಧಾರಣ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ವಾರದ ದಿನದಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 6.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಧುರಂಧರ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
4 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 114.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) 137 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 168.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
A new benchmark has been set with KING SIZE BOX OFFICE domination across every fort 🔥🔥#TheRajaSaab 𝐃𝐚𝐲 𝟏 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐰𝐢𝐝𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐚𝐭 𝟏𝟏𝟐𝐂𝐫+ 💥— People Media Factory (@peoplemediafcy) January 10, 2026
Biggest start ever for a horror fantasy film ❤️🔥#BlockbusterTheRajaSaab #Prabhas @directormaruthi… pic.twitter.com/Ju71XCpMsf
2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9.15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನ, ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಭಾರತದ 53.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಹುಪಾಲು ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು': ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸುನಿತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಎರಡನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಹೌದು, ಶನಿವಾರದಂದು 26 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕುಸಿದಿದೆ.
3ನೇ ದಿನವೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರವಾದರೂ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 19.1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 112 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ': ಸುದೀಪ್
ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಒಂದು ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.