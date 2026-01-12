ETV Bharat / entertainment

ರಾಜಾ ಸಾಬ್: ಬಿಡುಗಡೆಯಂದು 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ

'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್​​ ಅಪ್ರತಿಮ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Prabhas Film The Raja Saab Collection
ಪ್ರಭಾಸ್ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ಯಾನ್ - ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ (ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​) ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ 6 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಟ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 3ನೇ ದಿನ ಕೊಂಚ ಕುಗ್ಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ: ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2', 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ', 'ಸಲಾರ್', 'ಸಾಹೋ' ಮತ್ತು 'ಆದಿಪುರುಷ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದವು. ಇದಿಗ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್​ 3ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನ, ಭಾನುವಾರದಂದು 19.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 108 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 53.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗುರುವಾರ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್​​ನಿಂದ 9.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ, 2ನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರದಂದು ಸಿನಿಮಾ 26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೇ.51.63ರಷ್ಟು, 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೇ.26.54ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 112 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ, ತನ್ನ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 108 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್: ಯಾವುದೇ ಜಾನರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರ ಎಂಥದ್ದೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಹಾರರ್ - ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್‌ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಯ ಬೀಳಿಸುವ ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿಸುವ ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯ 'ಕಲ್ಕಿ' ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಭರಿತ 'ಸಲಾರ್'ವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಮುಂಬರುವ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್', 'ಕಲ್ಕಿ 2', 'ಸಲಾರ್ 2' ಮತ್ತು 'ಫೌಜಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.

ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಚಲ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಜನವರಿ 9ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎದುರು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ಜರೀನಾ ವಹಾಬ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಳನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ತಮನ್ ಎಸ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

