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ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​​: ​ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸೆ.25ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'Heggana Muddu' Trailer Release
'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 4:18 PM IST

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'ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಚಂದನವನದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಅವರ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೊಸಬರ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇದೇ ಬ್ಯಾನರ್​​ನಡಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ದಂಪತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬಲೆಕ್ಕಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮೈಸೂರು (ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು) ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ವೇದ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಅದಿತಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು" ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಟ್ರೇಲರ್‌ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್​ನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚೆನ್ನೂಜಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ರೋಣದ ಬಕ್ಕೆಶ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ನಚಿಕೇತ್ ಬಲೆಕ್ಕಳ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ರೇಲರ್​​ನಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Daali Dhananjay
ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್​​ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.​ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ 'ಎರೆಯ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ, ಅರ್ಥವೇನು? ಕಂದನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್​ನ ಗೋಲ್ಡ್​​ ಪೆಂಡೆಂಟ್​

ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಓರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕನೂ ಹೌದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್​ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಗನ ಹೆಸರು ಎರೆಯ ಎಂದ ನಟ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪುರಾತನ ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆಯ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ''ಒಡೆಯ, ಸ್ವಾಮಿ, ಅಧಿಪತಿ'' - ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಅರಸರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮಹಾರಾಜ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರಾಗಿಯೂ ಎರೆಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ 21 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​: ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಯಶ್​ ಸಿನಿಮಾ; 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1

TAGGED:

ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಟ್ರೇಲರ್​
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್
ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು
HEGGANA MUDDU KANNADA MOVIE

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