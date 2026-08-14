ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವ 'ರೋಡ್ ರೇಜ್' ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಇಡೀ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಬಂದು 'ರೋಡ್ ರೇಜ್' ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 1:58 PM IST
ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ತಂಡ 'ರೋಡ್ ರೇಜ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕಿರುಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಬಂತು ರೋಡ್ ರೇಜ್: ಹೌದು, ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪದ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಕಿರುಚಿತ್ರವೇ 'ರೋಡ್ ರೇಜ್'. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರ್ಯ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್: ರೋಡ್ ರೇಜ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಇಡೀ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಮಾಸ್ತಿ, ನಟ ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಲಹರಿ ವೇಲು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ರೋಡ್ ರೇಜ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಸಾಥ್: ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಈಗೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್': ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋದರಿಂದ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಗನ್ ಶೇಖರ್, ಆದಿ, ಸಮೀರ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಆದ್ಯ, ಯೋಶಿತಾ ಮತ್ತು ಮನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ರಾವ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗಗನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಗಗನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.
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