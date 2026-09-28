'ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಲತಾ ದೀದಿಗೆ ನನ್ನ ವಿನಮ್ರ ಗೌರವ': 97ನೇ ಜನ್ಮವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಾಯಕಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 1:07 PM IST
ಇಂದು ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ 97ನೇ ಜನ್ಮವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಸಂಗೀತ ಶಾರದೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಸುಮಧುರ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದೊಳಗೆ ಜೀವಂತ. ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ''ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲತಾ ದೀದಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಾನು ವಿನಮ್ರ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಭಾರತವರ್ಷವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से विश्व में देश का नाम रोशन करने वालीं आदरणीया लता दीदी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने भारतवर्ष को न केवल अपने सुमधुर सुरों से सजाया-संवारा, बल्कि देश की समृद्धि से जुड़ी हर पहल को भी सदैव प्रोत्साहित किया। भारतीय संगीत जगत में उनका अप्रतिम योगदान…— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2026
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಕೊಡುಗೆಯು ಮುಂದಿನ ಯುಗಗಳವರೆಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ 97 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಅವರು, ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರವ ಬೃಹತ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಭಾರತದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ನಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.
36ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನೌಶಾದ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಬರ್ಮನ್, ಆರ್.ಡಿ.ಬರ್ಮನ್, ಮದನ್ ಮೋಹನ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೇಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು.
'ಆಯೇಗಾ ಆನೇವಾಲಾ,' 'ಲಗ್ ಜಾ ಗಲೇ,' 'ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ ತೊ ಡರ್ನಾ ಕ್ಯಾ' ಮತ್ತು 'ಏ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕೆ ಲೋಗೋನ್'ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಗೀತದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ.
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ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗೆ 1989ರಲ್ಲಿ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1969ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, 1999ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಮತ್ತು 2001ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿದವು.
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1929ರಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ 1942ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 7 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. 5000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2022ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.