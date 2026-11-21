ಕೇರಳದ ಜಟಾಯುಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ರಾಮಾಯಣದ ಜಟಾಯು vs ರಾವಣ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜಟಾಯುಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 1:31 PM IST
ಕೊಲ್ಲಂ (ಕೇರಳ): ಕೇರಳಂನ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಯಮಂಗಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಜಟಾಯುಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಭೇಟಿಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಜಟಾಯುಪಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಟಾಯು vs ರಾವಣ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಜಟಾಯುಪಾರದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜಟಾಯುಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಬಿಯೆನ್ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ (Delhi Biennale) ಜಟಾಯುವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಟಾಯುವಿನ ಬೃಹತ್ ಶಿಲ್ಪದ ರೂವಾರಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಂಚಲ್ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಟಾಯುಪಾರವು ಪುರಾಣ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ಜಟಾಯುವಿನ ಬೃಹತ್ ಶಿಲ್ಪವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಜಟಾಯು ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ರಾವಣನು ಜಟಾಯುವಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆ ಪಕ್ಷಿಯು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಈ ದಂತಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕೊಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನದ್ದೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಪಾದಮುದ್ರೆಯು, ಈ ಸ್ಥಳದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಜಟಾಯು ಶಿಲ್ಪವು ಈ ತಾಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ರೋಪ್ವೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಮನಮೋಹಕ ನೋಟಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ತಾಣದ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 2,500 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 7,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವು, ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಅಂಚಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಿದು: ಜಟಾಯು ಶಿಲ್ಪವು, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿದೆ. 200 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 150 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು 70 ಅಡಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಶಿಲ್ಪವು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಶಿಲ್ಪವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
ರಾಜೀವ್ ಅಂಚಲ್ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂಚಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಶ್ರಮಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ಶಿಲ್ಪವು ಬಹೃತ್ ಗಾತ್ರವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೀತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಟಾಯು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಜಟಾಯುವಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 'ಜಟಾಯುಪಾರ' ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಟಾಯು ನಡೆಸುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಟಾಯುವಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿದೆ.
16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,574.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,051.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|880.05 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|523.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
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