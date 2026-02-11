ETV Bharat / entertainment

'ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ': ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು!

ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಂಜನಾ ಝಾ ಅವರು 1996ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿದ್ದಾರೆ.

Playback singer Udit Narayan
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ (Photo: IANS)
February 11, 2026

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ (Udit Narayan) ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಂಜನಾ ಝಾ (Ranjana Jha) ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್​ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ರಂಜನಾ ಝಾ, ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಝಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಹಾರದ ಸುಪೌಲ್ ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಉದಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ ಮತ್ತು ಲಲಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಝಾ 1996ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದು, ತನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ, ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಂಜನಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಿತ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ದೀಪಾ ನಾರಾಯಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲು ನಾಲ್ವರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಪೌಲ್‌ನ ಬಲುವಾ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವಾಸಿ ರಂಜನಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 1984ರಂದು ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉದಿತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 1985ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದಿತ್ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದರು.

"ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಉದಿತ್​ ಅವರು ದೀಪಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಉದಿತ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 1996ರಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನ್ನನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ನನ್ನ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ತೆಗೆಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಕೂಡಾ ಇದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ" ರಂಜನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು 2006ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಉದಿತ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ನಾನು ನೇಪಾಳದ ಸಪ್ತಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭರ್ದಾದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯಂದಿರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಅಳಿಯ, ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಂಜನಾ ಹೇಳಿದರು.

ಉದಿತ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ರಂಜನಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪೌಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

"ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದಿತ್ ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಲಿಖಿತ ರಾಜಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನನಗೆ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ" ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಂಜನಾ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗಾಗಿ (ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ) ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಂಜನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ. ನಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸುಪೌಲ್ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅನ್ನು ತಿವಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

