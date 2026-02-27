ETV Bharat / entertainment

Photos: 'ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ!' ವಿಜಯ್​ರನ್ನು 'ನನ್ನ ಗಂಡ' ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Rashmika Mandanna - Vijay Deverakonda
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ - ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Photo: IANS)
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ 'ವಿರೋಷ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಜೋಡಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಯ ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ಹಾಯ್, ಮೈ ಲವ್ಸ್, ನಿಮಗೀಗ 'ನನ್ನ ಗಂಡ'ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ! ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಪ್ರತಿದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು, ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥಳೆಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜಯ್​​ ದೇವಕೊಂಡ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಯಾರೂ ನೋಡದ ಹಾಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಡೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ... ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ, ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ! ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆನೋ ಹಾಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳೀಗ (ರಶ್ಮಿಕಾ) ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ನೀವು (ವಿಜಯ್)! ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯಳಾಗಿದ್ದೇನೆ! ವಿಜ್ಜು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ!! ನಾನದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ!!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಜೀವನ - ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ - ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ - ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ! ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ! ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲು! ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು!! ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್​! ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ! ಐ ಲವ್​ ಯೂ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

