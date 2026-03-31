ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್​ ಬರ್ತ್​ಡೇಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್​: 'ಇಡಿಯಟ್'​ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​

ಪ್ರೇಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ದಂಪತಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು 'ಇಡಿಯಟ್'​ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Phoenix Prems Studios Announces Idiot Movie
ಇಡಿಯಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ (Photo: ETV Bharat, Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 3:12 PM IST

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಂದು ಜನುಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1984ರ ಮಾರ್ಚ್​ 31ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ವೀನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್​ 42ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಚಿತ್ರರಂಗದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಟ್ರೀಟ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​ "ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್" (Phoenix Prems Studios)ಅನ್ನು ಪ್ರೇಮ್​​ ರಕ್ಷಿತಾ ದಂಪತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಈ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಬರ್ತ್​ಡೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಡಿಯಟ್​' ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್​.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಶಿಷ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಕಥೆ ಬರೆದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಮ್ ಜೊತೆ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ.

'ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹೋದರ ರಾಣಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ. ಉಳಿದಂತೆ ವಿಲಿಯಂ ಡೆವಿಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ರೋಮಿಯೋ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನೂ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್​​ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ.

2002ರಲ್ಲಿ​ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆ 'ಅಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಧಮ್​, ವಿಜಯ ಸಿಂಹ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಮಂಡ್ಯ, ತನನಂ ತನನಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ​ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ದರ್ಶನ್​ ಜೋಡಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಸುಂಟರಗಾಳಿ, ಮಂಡ್ಯ, ಅಯ್ಯ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ನಟನೆ ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ 2007ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವುಳಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಸದ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜಡ್ಜ್​ ಆಗಿ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರ ರಾಣಾ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮದೇ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್​ನಲ್ಲಿದು ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

