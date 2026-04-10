'ಯುವತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು': ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೀಟರ್​' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 10, 2026 at 1:25 PM IST

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕಲರ್​ಫುಲ್​​ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಂಟು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು. ಆದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌.

ಈ ಹಿಂದೆ 'ಸೀಟ್ ಎಡ್ಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೀಗ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪೀಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ರವೀಕ್ಷಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಪೀಟರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ? ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೊಸಬರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ? ಸಿದ್ದತೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಪೀಟರ್ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ. ನನ್ನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾವೂ ಹೌದು. ಸೀಟ್ ಎಡ್ಜ್​​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಜನವರಿ ಕೊನೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೀಟರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಎಮೋಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಪಾತ್ರವಿದು. ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್​ಗೆ ಪೀಕ್​​ ಲೆವೆಲ್​ನ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್​​ಮೆಂಟ್​ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನರೇಶನ್​​ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್​ಪುಟ್ಸ್​ ಸೂಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಮತ್ತು ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ನನ್ನ ಮೀರಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಪಾತ್ರವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ರೋಲ್ಸ್​ ಪೈಕಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ನಟಿ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಐಟಿ ಫೀಲ್ಡ್​​​​ನಲ್ಲಿದ್ದೀರ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?

''ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಅಚಲವಾಗಿತ್ತು. ಸೂಕ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಕೆಲಸ ಜೊತೆಗೆ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಟ್​ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್​​​​ಶಿಪ್​, ಟ್ರೇನಿಂಗ್​​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವಿದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೀಟರ್​​ಗೂ ಮುಂಚೆ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಾಣಲಿವೆ. ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಫಿನಾಶ್ಶಿಯಲ್​ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಓರ್ವ ಹುಡುಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಟ್​ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ. ಆ ದಿನ ಶೀಘ್ರವೇ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ?

''ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್​​ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಿರಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ನನ್ನ ಗಮನವಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಆದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್​ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್​ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್​​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳೇ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲು ನನಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನೊಳಗಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸುತ್ತದೆ‌. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಭಿನಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಸ್ಕಿಲ್​​ ತುಂಬಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ'' ಅಂತಾರೆ‌ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಮಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇವತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

''ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋ-ರಾತ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಕನಸ ಹೊತ್ತು ಬರುವವರು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಿನಾಶ್ಶಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ?

''ನಾನು ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್, ಸೌಂದರ್ಯ.. ನಟರು ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸರ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಟರ ಅಭಿನಯ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಈ ನಟರು ಹಾಕಿದ ಎಫರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು. ರೀಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೇಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್​​ಮೆಂಟ್​​ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಪಾತ್ರಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ'' ಅಂತಾರೆ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಪೀಟರ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Special Arrangement)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಣ್ಣದ‌ ಲೋ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ನಟಿ ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Special Arrangement)

ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನ್ವಿ, ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಯಕ್, ರಾಮನಾಡಗೌಡ, ವರುಣ್ ಪಟೇಲ್, ಭರತ್, ದೀನಾ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕುಂಬ್ಳೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ದೊಡ್ಡೇರಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ-ಕೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಈ ಕಥೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರ್ನಾಡ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಹೀರೇಮಠ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಹೆಗ್ಗಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

