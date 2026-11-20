ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಂತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ: ಜಯಮಾಲಾ
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 10:08 AM IST
ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಸಂಘದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಶೇಕಡಾವಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರದರ್ಶಕ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ತುರುವಂತೆ ಅಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 200 ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಜಯಮಾಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಲಯ, ವಿತರಕರ ವಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದವರನ್ನ ಕರೆದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪದ್ಧತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಥೀಯೇಟರ್ನವರು ಬಾಡಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಶೇಕಡಾವಾರು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಜಯಮಾಲಾ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ವಿತರಕರು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಪರಸ್ಪರ ಕರಾರಿನ ಮೂಲಕವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದಾಜು 402 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಯಮಾಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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