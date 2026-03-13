ETV Bharat / entertainment

ಕೇರಳವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ-ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ದಂಪತಿ

ಗುರುವಾರ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತೋರಿಸಿದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ವೈರಲ್ ಗರ್ಲ್ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

Monalisa Bhosale marries Farman Khan
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ - ಫರ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ (Photo: ETV Bharat)
Published : March 13, 2026 at 1:07 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): 2025ರ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ (Monalisa Bhosle), ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪೂವಾರ್ ಬಳಿಯ ಅರುಮನೂರಿನ ನಯನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಲವ್​ ಜಿಹಾದ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊನಾಲಿಸಾ-ಫರ್ಮಾನ್​ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ?: 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಿ.ಬಿನು ವರ್ಗೀಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ನಾಗಮ್ಮ'ನ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಾನ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾನು ಸಹೋದರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಮದುವೆ ನನಗಿಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂದಾದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ 6 ತಿಂಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು 60 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆ-ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನವದಂಪತಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಪೂವಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳ ಮೆಚ್ಚಿದ ದಂಪತಿ: ಕೇರಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನವದಂಪತಿ, ''ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಜನರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುವ ಸ್ಥಳವಿದು'' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಸಚಿವ ವಿ.ಶಿವನ್‌ಕುಟ್ಟಿ, ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ.ಗೋವಿಂದನ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಎ.ಎ.ರಹೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸುವ ಯೋಚನೆ: ಕೇರಳ ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದ ಫರ್ಮಾನ್​​, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಬಯಸಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೈನರ್, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ 1, 2008 ಎಂದು ಫರ್ಮಾನ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮದುವೆಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋಡಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಮೊನಾಲಿಸಾ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಅವರ ವಿರೋಧವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಕೆಲ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ "ಲವ್ ಜಿಹಾದ್" ಆರೋಪವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಫರ್ಮಾನ್, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಿಂದೂವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವೂ ಒಂದೇ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

