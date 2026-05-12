ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್: ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಜೂನ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಛಾಯಾಗ್ರಾಯಕ ರತ್ನವೇಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 11:32 AM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೌದು, ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್.ರತ್ನವೇಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಶಾಸಕ(ಪಾತ್ರ)ನ ಮಗಳು ಅಚಿಯಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರತ್ನವೇಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರತ್ನವೇಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರುಡಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನವೀನವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೇ 18ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆದ್ದಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ಕ್ರೀಡಾ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರತ್ನವೇಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ರತ್ನವೇಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ರತ್ನವೇಲು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತುಂಬಾನೇ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎದು ರತ್ನವೇಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ಸೀಮಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತೀವ್ರ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಿಟ್ ಆದ್ರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಕ್ಷೆಯ ವ್ರತವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಫಿಟ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ರು. ಇನ್ನೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಎನ್ನಬಹುದು" ಎಂದು ರತ್ನವೇಲು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ಭಸ್ಮಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಚಿತ್ರದ ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ಮಾರಾಟದ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 1,00,000 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪೆದ್ದಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಚಿತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'DDLJ' ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮಾಡಿ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮನವಿ