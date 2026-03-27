ETV Bharat / entertainment

'ಪೆದ್ದಿ' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ರಿಲೀಸ್​: ಕಟ್ಟುಮಸ್ತ್ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​

ಇಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

Peddi Pehelwan Glimpse Out
ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​ 'ಪೆದ್ದಿ' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ರಿಲೀಸ್​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 27, 2026 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಇಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 41ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ಗೆ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಿಗ್​ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಹೌದು, ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಪೆದ್ದಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಂದು 'ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್' ನೋಟವನ್ನು (Peddi Pehelwan Glimpse) ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ರಾ ಎನರ್ಜಿ, ರಗಡ್​ ವಿಶುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್' ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ.

"ಕುಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಬಾಲ್​ ಹೊಡೆಯೋವ ಆಟ ಅಲ್ಲ. ಸಾವಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡೋ ಆಟ. ಈಗ್​ ಹೇಳು, ಇರ್ತಿಯೋ? ಹೋಗ್ತೀಯೋ? ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 'ನೋಡಪ್ಪಿ ಆಟನೇ ನನ್ನ ಪೊಗರು' ಎಂದು ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ 44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, "ಅವರ ಧೈರ್ಯ. ಅವರ ಆಟ. ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್ ಅವರ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೋಟವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿಸ್ತು, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಯೋಧನಂತಹ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್​ ಪವರ್​​ಫುಲ್​ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಈ ನೋಟ ನಾಯಕನ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ನಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ನ ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್​ ಪಾತ್ರದ ನಿರಂತರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಪೆದ್ದಿ 1980ರ ದಶಕದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಡ್ರಾಮಾ. ಓರ್ವ ಹಳ್ಳಿಗ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೆಡಗಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಗೌರ್​​​ನಾಯ್ಡು' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ​ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಲುಕ್​ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪವರ್​​ಫುಲ್​ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

TAGGED:

ಪೆದ್ದಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ರಿಲೀಸ್
ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​ ಬರ್ತ್​ಡೆ
ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಟೀಸರ್
ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​ ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್
PEDDI TEASER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.