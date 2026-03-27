'ಪೆದ್ದಿ' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್: ಕಟ್ಟುಮಸ್ತ್ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಇಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 12:44 PM IST
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಇಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 41ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೌದು, ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಪೆದ್ದಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಂದು 'ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್' ನೋಟವನ್ನು (Peddi Pehelwan Glimpse) ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ರಾ ಎನರ್ಜಿ, ರಗಡ್ ವಿಶುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್' ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ.
"ಕುಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆಯೋವ ಆಟ ಅಲ್ಲ. ಸಾವಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡೋ ಆಟ. ಈಗ್ ಹೇಳು, ಇರ್ತಿಯೋ? ಹೋಗ್ತೀಯೋ? ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 'ನೋಡಪ್ಪಿ ಆಟನೇ ನನ್ನ ಪೊಗರು' ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ 44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, "ಅವರ ಧೈರ್ಯ. ಅವರ ಆಟ. ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೆದ್ದಿ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್ ಅವರ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೋಟವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿಸ್ತು, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಯೋಧನಂತಹ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಈ ನೋಟ ನಾಯಕನ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ನಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯ ಪೆಹೆಲ್ವಾನ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನ ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾತ್ರದ ನಿರಂತರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಪೆದ್ದಿ 1980ರ ದಶಕದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಓರ್ವ ಹಳ್ಳಿಗ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.