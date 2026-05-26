'ಪೆದ್ದಿ-ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ, ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ': ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 12:23 PM IST
ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 'ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು' ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರದ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೇ 25ರ ಸಂಜೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಜರುಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಟ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಟ್ರೇಲರ್ನೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಕುತೂಹಲ ಈಗಾಗಲೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾವು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ''ಪೆದ್ದಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌರನಾಯ್ಡು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದು, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಾತ್ರದ ಗುರುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ''ಇದೊಂದು ಕೋಚ್ ಪಾತ್ರದಂತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಯಾಣ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಪೆದ್ದಿ ಮತ್ತು ಗೌರ್ನಾಯ್ಡು ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್, ''ರಾಮ್ ಚರಣ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು'' ಎಂದರು.
ಪೆದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ದೇಹದ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೋರ್ವ ಅದ್ಭುತ ನಟ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು'' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
''ಇನ್ನೂ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಕಥೆಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರೋರ್ವ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪೆದ್ದಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಿನಿಮಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಕ ನಟ 3 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಓಂ ನಟ, "ಪೆದ್ದಿ ಹಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಯೂ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ, "ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ. ನೀವದನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಪೆದ್ದಿ ಪಯಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ, ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂಬರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಟ, ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ' ಮತ್ತು 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸತತವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.