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ಬೋಲ್ಡ್​​​ ಸೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್​: ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭರವಸೆ!

ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Buchi Babu Sana reacts to Janhvi Kapoor's bold scenes backlash
ಬೋಲ್ಡ್​​​ ಸೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್​, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು (Screen-grab from Film's Song)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 1:56 PM IST

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ಆರ್​​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್​ ಸೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್​​​ಮೇಕರ್​​ ಆಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್​ಕಂಫರ್ಟಬಲ್​ ಅಥವಾ ಅಗೌರವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಾರದು. ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆನ್​​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮತ್ತು ಆಫ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಥೆಗಾರರಾಗಿ, ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡಲು ಅರ್ಹಳು. ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚಿಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜಾಹ್ನವಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ಹಲವಾರು ವೀಕ್ಷಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಚಿಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಬೋಲ್ಡ್​ ಆಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರಣವು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಮರುದಿನವೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ರತ್ನವೇಲು ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ.

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