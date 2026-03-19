ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್: ಧುರಂಧರ್ 2 ಕ್ರೇಜ್ ನಡುವೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 3:38 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ - ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಜಾದಿನದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈದ್, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ.
Vintage Kalyan is BACK! ⚡ The theaters are turning into Celebration stadiums today. #UstaadBhagatSingh #PawanKalyan pic.twitter.com/1g3j9XUqYm— Team Power Sena (@TeamPowerSena) March 19, 2026
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ವಿಂಟೇಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್! ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
It’s just what I expected.— S_for_Seanema (@CinePure) March 19, 2026
PK entry 💥
Pk one liner🔥🔥
After a long time, seeing Pawan Kalyan in this swag-filled, 'Gabbar Singh' mode!
Hospital scene pre climax scene are lit🌟🌟🌟🌟#UstaadBhagatSingh
🔥 #pawankalyan #pspk #sreeleela
ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಪಿಕೆ ಒನ್ ಲೈನರ್. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಿದ 'ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್' ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದೃಶ್ಯ, ಪ್ರೀ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
#UstaadBhagatSingh: " works for fans, misses as a film" - 2.25— BuzZ Basket Reviews (@BuzZBasketOffl) March 19, 2026
positives:
- #PawanKalyan
- Dialogues
- References & ee manase song
- Bgm
Negatives:
- Routine story
- Weak writing
- Dull screenplay
- Forced comedy
- Female leads characterizations #UstaadBhagatSinghReview #UBS
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್: 'ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ರೇಟಿಂಗ್ 2.25. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮನಸೇ ಹಾಡು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು: ಅದೇ ಕಥೆ, ದುರ್ಬಲ ಬರವಣಿಗೆ, ಡಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ, ಬಲವಂತದ ಹಾಸ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರನಿರ್ವಹಣೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
#UstaadBhagatSingh— Storm Breaker (@StormBrekerr) March 19, 2026
an out-and-out commercial entertainer. Hats off to @harish2you for presenting Kalyan in a stylish and entertaining role after a long time. #UBSReview #Pawankalyan
ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಟಿಪಿಕಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೆಶಕರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
#UstaadBhagatSingh— Potlakaaya (@Potlakaya369) March 19, 2026
A strictly average watch . movie could have done better in terms of story but it all went in for PK characterization only For seeing Vintage #Pawankalyan mannerisms you can give a try otherwise a routine commercial flick
3⭐ pic.twitter.com/jh32xL1qJe
ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ. ಕಥೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಂಟೇಜ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದೊಂದು ರುಟಿನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ರೇಟಿಂಗ್: 3 ಸ್ಟಾರ್ಸ್'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
#UstaadBhagatSingh (3/5) Decent Mass Entertainer with Pakka Fans Moments, Nothing New But Still Entertaining Bcoz of #PawanKalyan Screen Presence and #Thaman Background Score, Few Scenes Adapted from #Theri Except that it's Fresh Screenplay, Worth a Watch if you Like PK 🙌 https://t.co/Fy8Z1ksYbf pic.twitter.com/yJOwy2c0K0— 🗽God x Devil 😈 (@cinemaismyworld) March 19, 2026
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ರುಟಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೆಲುಗು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ, ಆರ್ ಪಾರ್ಥಿಬನ್, ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ, ನವಾಬ್ ಶಾ, ಗೌತಮಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ 'ಭವದೀಯುಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2012ರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್' ನಂತರ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನಡುವೆಯೂ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.