ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್: ಧುರಂಧರ್​ 2 ಕ್ರೇಜ್​ ನಡುವೆ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

'Ustaad Bhagat Singh' X Review
ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಮರ್ಶೆ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 19, 2026 at 3:38 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ - ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳ, ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಜಾದಿನದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈದ್, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸ್ಟೈಲ್​ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ವಿಂಟೇಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಈಸ್​ ಬ್ಯಾಕ್​​! ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು. ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​ ಎಂಟ್ರಿ. ಪಿಕೆ ಒನ್ ಲೈನರ್. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಿದ 'ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್' ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದೃಶ್ಯ, ಪ್ರೀ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಮೆಂಟ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್​​ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್: 'ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್​​ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ರೇಟಿಂಗ್​ 2.25. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮನಸೇ ಹಾಡು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು: ಅದೇ ಕಥೆ, ದುರ್ಬಲ ಬರವಣಿಗೆ, ಡಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಪ್ಲೇ, ಬಲವಂತದ ಹಾಸ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರನಿರ್ವಹಣೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಕ್ಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಟಿಪಿಕಲ್​​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​​ ಎಂಟರ್​ಟೈನರ್​​​ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಔಟ್​ ಅಂಡ್​ ಔಟ್​​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​​ ಎಂಟರ್​​​ಟೈನರ್​​. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೆಶಕರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಉಸ್ತಾದ್​ ಭಗತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್​ ಪವರ್​​ ಅನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ. ಕಥೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್​​ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಂಟೇಜ್ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದೊಂದು ರುಟಿನ್​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಸಿನಿಮಾ. ರೇಟಿಂಗ್​: 3 ಸ್ಟಾರ್ಸ್'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ರುಟಿನ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೆಲುಗು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ, ಆರ್ ಪಾರ್ಥಿಬನ್, ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ, ನವಾಬ್ ಶಾ, ಗೌತಮಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ 'ಭವದೀಯುಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2012ರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್' ನಂತರ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನಡುವೆಯೂ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

