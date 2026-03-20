'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕ್ರೇಜ್​ ನಡುವೆ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​ ನಟನೆಯ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಯುಗಾದಿಯಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಸಿನಿಮಾ ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಯಿತು.

ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 3:54 PM IST

ಟಾಲಿವುಡ್​​​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್, ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ ಆಗಿ ಅಗಾಧ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಎದುರು ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 31.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 4,607 ಶೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು. ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ತೆಲುಗು ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಭಾರತದಲ್ಲೇ 172 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೊನೆ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಪವನ್​​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​​​ ನಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 63.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್​​ನ ಡಬಲ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 'ಒಜಿ' ಚಿತ್ರವು ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​​​ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 84.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ 172 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಂಡ ದಿನ 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಕೇವಲ 2.12 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಸಿದೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ (ಹಿಂದಿ + ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಗಳು) 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್​ 2ನ ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ 145.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಸುಮಾರು 172.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಕೇವಲ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಧುರಂಧರ್​​ 2ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೋಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಸ್​​, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್​​ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮಿಳಿನ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಥೇರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಆರ್.ಪಾರ್ತಿಬನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.

